Презентация для международного конкурса

Добавлена
6 лет назад
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Задача. Сделать презентацию для конкурса на право провести международный медицинский форум EuRegMe2019 в России.

Ссылки:

Группа НССМ Russia в VK

EuRegMe19 в Facebook

Сайт IFMSA

Мероприятие EuRegMe проводится международной федерацией ассоциаций студентов-медиков — ifmsa в которой национальный союз студентов медицины — нссм russia представляет Россию. 

Для проведения форума, участники предоставляют заявку в виде презентации. Презентация должна отвечать требованиям регламента, подробно описывать программу мероприятия и раскрывать культурные особенности страны.

Для шестнадцатого форума российской стороной идеей мероприятия выбрали тему искусств в Санкт-Петербурге.