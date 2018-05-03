Презентация для международного конкурса

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Задача. Сделать презентацию для конкурса на право провести международный медицинский форум EuRegMe2019 в России.
Ссылки:
Мероприятие EuRegMe проводится международной федерацией ассоциаций студентов-медиков — ifmsa в которой национальный союз студентов медицины — нссм russia представляет Россию.
Для проведения форума, участники предоставляют заявку в виде презентации. Презентация должна отвечать требованиям регламента, подробно описывать программу мероприятия и раскрывать культурные особенности страны.
Для шестнадцатого форума российской стороной идеей мероприятия выбрали тему искусств в Санкт-Петербурге.