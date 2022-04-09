Разработка логотипа веганских напитков ICEBERG

ICEBERG (АЙСБЕРГ)

- это компания, производящая веганские напитки, преимущественно безалкогольные лимонады и газировки. Компания была заинтересована в красочном, современном и концептуальном логотипе.

Основными потребителями товара являются подростки и вегетарианцы, представители здорового образа жизни.

Напитки компании характеризуются, как сладкие, полезные и живые, обладающие ярким вкусом.

Поэтому нужен был живой концепт, как мы видим на логотипе: айсберг, состоящий из фруктового цветного льда с разными яркими пузырьками, напоминающими конфеты, а также плывущая форма надписи - буквы повторяют фигуру айсберга.

Клиенту было предоставлено 3 цветовых варианта, в соответствии с концептом напитков:

обычный газированный -монохромный, ягодный - розовый, тропический - бирюзовый и так далее для других вкусов.

Работа была сделана за 6 дней, практически без правок, сладкие напитки теперь оснащены фирменным логотипом.