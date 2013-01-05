Разработка товарного знака "BEERKOFF" и упаковки

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Задача - разработать товарный знак "BEERKOFF", дистанцироваться от конкурентов типа "Морские", "Баренцев", "Штурвал" и т. п. Сделать упаковку более премиальной, более "европейской".

Была разработана торговая марка (логотип), придуман и отрисован символ - "Золотая рыбка", придуман слоган (девиз) - "Властелин золотой рыбки". Построена серия упаковок для текущего ассортимента выпускаемой продукции ТОВ "Украинская импортная компания"