Разработка товарного знака "BEERKOFF" и упаковки
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11 лет назад
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Задача - разработать товарный знак "BEERKOFF", дистанцироваться от конкурентов типа "Морские", "Баренцев", "Штурвал" и т. п. Сделать упаковку более премиальной, более "европейской".
Была разработана торговая марка (логотип), придуман и отрисован символ - "Золотая рыбка", придуман слоган (девиз) - "Властелин золотой рыбки". Построена серия упаковок для текущего ассортимента выпускаемой продукции ТОВ "Украинская импортная компания"