RICH лицевая часть обложки cd

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первый диск студии mostbadart
название: RICH (богатство\богатый)
обьем: 2 арт видео; 26 фотоапгрейдов
интерфейс: английский; французский
описание: коряво, но как "проба пера" довольно хорошо, диск имеет своё меню, проигрователь медиа, сладшоу
защита: защищен паролем, триал пользование 2 дня
тираж: 30 экз