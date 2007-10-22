RICH лицевая часть обложки cd

первый диск студии mostbadart

название: RICH (богатство\богатый)

обьем: 2 арт видео; 26 фотоапгрейдов

интерфейс: английский; французский

описание: коряво, но как "проба пера" довольно хорошо, диск имеет своё меню, проигрователь медиа, сладшоу

защита: защищен паролем, триал пользование 2 дня

тираж: 30 экз