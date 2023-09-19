Сделаю три варианта визитки на ваш вкус !
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! ∞
Если вы нажали сюда, значит Вам понадобилась визитка , что же это по моей части. Какой бы ни был заказ , его я выполняю в специальной программе procreate (она стоит наравне в фотошопом). Искусство в procreate - особенно ! Каждый мазок в электронном виде уникален. Поэтому каждый заказ индивидуален и отличается от любого другого.
Что вы получите если сделаете заказ у меня ?
Вот мои аргументы :
1. Качественное и быстрое выполнение работы.
2. Любые правки
3. Положительное настроение после заказа!
Хорошего дня