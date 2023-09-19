Сделаю три варианта визитки на ваш вкус !

Доброго времени суток! ∞

Если вы нажали сюда, значит Вам понадобилась визитка , что же это по моей части. Какой бы ни был заказ , его я выполняю в специальной программе procreate (она стоит наравне в фотошопом). Искусство в procreate - особенно ! Каждый мазок в электронном виде уникален. Поэтому каждый заказ индивидуален и отличается от любого другого.

Что вы получите если сделаете заказ у меня ?

Вот мои аргументы :

1. Качественное и быстрое выполнение работы.

2. Любые правки

3. Положительное настроение после заказа!

Хорошего дня