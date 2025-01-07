Школа PROдвижение "Менеджер Маркетплейсов"

Я окончила одну из лучших он- лайн школ в России по специальности менеджер маркетплейсов Вайлдберис, Озон и Яндекс- Маркет. Буду рада помочь всем, кто продает на маркетплейсах с ведением вашего бизнеса! Я изучала инфографику применительно к дизайну карточек товара, это визуализация информации о товаре, ее цель- зацепить внимание человека, потенциального покупателя, чтобы быстро и просто показать все преимущества на фоне конкурентов. По статистике, 80% покупателей принимают решение о покупке товара на основании грамотной карточки товара. Карточка товара должна вызвать желание приобрести товар у конкретного продавца.

Мой подход направлен на увеличение прибыли и расширение бизнеса.