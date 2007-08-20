-Клиент попросил меня изменить карточку в последний день!



-Изначально мы договорились, что работу я предоставлю через 3 дня. Договорились мы в понедельник. Соответственно мне нужно было сделать карточку к четвергу. Прошло 2 дня. Среда. Я сделал раньше срока. Уже думал отправить её, но клиент пишет, что надо чтобы улитка была на карточке!!1! При этом изображение животного, которое я мог бы использовать, он мне не скинул. В итоге я нашел картинку в интернете, убрал фон с помощью этого сайта: https://www.photoroom.com/ (не реклама, реально классный сайт. Всегда им пользуюсь) и внёс необходимые коррективы.



-Таким образом, работа была готова вовремя и заказчику понравился результат.