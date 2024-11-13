Сковородки "Славяна" (упаковка)

Задача:

Разработать дизайн упаковки для новой торговой марки посуды для готовки с керамическим покрытием, низкоценового сегмента. Подчеркнуть основные характеристики марки: российское происхождение, традиционность, технологичность, экологичность и семейные ценности.

Идея / Решение:

Национальный характер торговой марке задало название «Славяна». Славяна – женское имя, символизирующее хозяйку, мастерицу на кухне. Славяна – «понимающая», она угадывает твои желания и помогает на кухне. В логотипе используется образ коня, характерный для традиционной русской деревянной игрушки, деревянного зодчества – в современной стилизации. В ассортименте продукта есть 3 линейки с различными свойствами. Система дифференциации строится по классическому цветовому принципу: цветовыми маркерами выступают «вкусно» сделанные фотографии овощей. Это делает упаковку не просто актуальной времени, но и оригинальной, и пищевой.

Результат:

Новая марка посуды для готовки с керамическим покрытием сочетает в себе традиционность и технологичность, имеет современное российское звучание. Хорошо продаётся в рознице.

Проект выполнен в штате компании Брендизиак http://brandiziac.ru/