Создание визиток

В услуги этого кворка входит:

1. Дизайн двусторонних или односторонних визиток. По вашему желанию.

2. Бесконечные правки. Я могу сотрудничать до конца.

3. Исходники для печати в типографии. Исходники визитки сдаются в форматах

PSD + PDF после подтверждения работы дизайна. Вам остается скачать файл

и передать в типографию.

Что будет если нам НЕ понравятся предложенный вариант?

Сделаю для Вас другой вариант. Моя цель - чтобы Вы получили визитку которая Вам понравится. Доплачивать не нужно!

А какой размер даете?

По умолчанию Я делаю 90х50 , 90х55,95х55. Если у вас есть свои четкие

пожелания по размерам, предоставляйте их при размещении заказа.

Предоставьте пожалуйста:

1. Логотип фирмы для которой делается визитка (если есть);

2. ФИО сотрудника, которого нужно отобразить на визитке;

3. Контактные данные, номера телефонов;

4. Адреса, е-мейлы.