Создание визиток

В услуги этого кворка входит:
1. Дизайн двусторонних или односторонних визиток. По вашему желанию.
2. Бесконечные правки. Я могу сотрудничать до конца.
3. Исходники для печати в типографии. Исходники визитки сдаются в форматах
PSD + PDF после подтверждения работы дизайна. Вам остается скачать файл
и передать в типографию.
Что будет если нам НЕ понравятся предложенный вариант?
Сделаю для Вас другой вариант. Моя цель - чтобы Вы получили визитку которая Вам понравится. Доплачивать не нужно!
А какой размер даете?
По умолчанию Я делаю 90х50 , 90х55,95х55. Если у вас есть свои четкие
пожелания по размерам, предоставляйте их при размещении заказа.
Предоставьте пожалуйста:
1. Логотип фирмы для которой делается визитка (если есть);
2. ФИО сотрудника, которого нужно отобразить на визитке;
3. Контактные данные, номера телефонов;
4. Адреса, е-мейлы.