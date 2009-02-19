Сумочка золото

Дизайн продукции
Добавлена
15 лет назад
466 просмотров
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Эксклюзивные изделия ручной работы в стиле пэчворк.

Куклы, сумки, косметички, предметы интерьера, подушки, чехлы для мебели,

декоративные объемные вазы и шкатулки, чехлы для мобильных телефонов, чехлы для флешек,

украшения, элементы одежды.

Фантазия бегранична!

Выполняю работы на заказ.

Ткачева Наталья Николаевна

8-926-108-07-45

[email protected]