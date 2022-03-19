TASTY TIME – готовая еда на вынос

Заказчик: Сеть магазинов «КОЛО»

Дизайн упаковки продукции TASTY TIME: «Борщик з м’ясом по-українськи», «Солянка домашня збірна», «Супчик-пюре грибний», «Картопляні діпи з мітболами в червоному соусі», «Гречка з мітболами в червоному соусі», «Паста карбонара з соусом песто», «Паста болоньєзе з базиліком», «Сендвіч з лососем», «Сендвіч з куркою», «Сендвіч солодовий з шинкою», «Шаурма з м’ясом курки», «Медовий» торт», «Торт бісквітний «Захер», «Чізкейк Нью-Йорк», «Чізкейк Італійський», «Паніні з шинкою», «Салат Грецький».

Кейс: Торговая марка должна быть разработана специально для категории «Готовая еда» и должна помочь покупателю сделать выбор при желании перекусить на ходу. Основная идея марки - утолить Ваш голод здесь и сейчас. Продукты можно съесть на ходу без особых усилий. (за частую, не требуя приборов и специально отведенного для приема пищи места). Продукт хорошего качества, с понятными ингредиентами и новыми вкусами. Знакомый покупателю. Эмоциональная окраска - позитивная "я поем и мне будет хорошо", вкусно, сытно, удобно, приемлемо по цене. Это помогает экономить время и деньги.