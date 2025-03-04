Товар: Аромасвеча "Тёплый вечер"

ТЗ на карточку товара: Аромасвеча "Тёплый вечер" (аромат розы)
1. Заголовок-Аромасвеча "Тёплый вечер" – натуральный воск, аромат розы, 40 часов горения.
3. Характеристики
Материал: 100% соевый воск- натуральный
Аромат: Роза
Фитиль: Деревянный/Хлопковый
Время горения: 40 часов
Упаковка: Минималистичная/Подарочная
Основное фото: свеча в лаконичной обстановке, теплая атмосфера в оранжевых может коричневых цветах. Добавить ключевые слова: аромасвеча, свеча с ароматом розы, натуральные свечи
Описание проделанной работы:
✅ Полная обработка фото
– Улучшение качества изображения, баланс света и теней
– Добавление дымки для создания атмосферности
– Коррекция цветов в теплых тонах для уютного эффекта
✅ Размещение информации
– Подбор иконок для визуального представления характеристик
– Добавление ключевых свойств товара (натуральность, ручная работа, время горения и т. д.)
– Выделение аромата свечи как основной акцент
✅ Оформление текста
– Минималистичный стиль с акцентом на читаемость
– Выделение главных преимуществ свечи
– Использование цветовой палитры, гармонирующей с фото
Готовая работа передает эстетику продукта и его основные качества, делая карточку привлекательной для потенциальных покупателей.