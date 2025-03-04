Товар: Аромасвеча "Тёплый вечер"

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2 месяца назад
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ТЗ на карточку товара: Аромасвеча "Тёплый вечер" (аромат розы)

1. Заголовок-Аромасвеча "Тёплый вечер" – натуральный воск, аромат розы, 40 часов горения.

3. Характеристики

Материал: 100% соевый воск- натуральный

Аромат: Роза

Фитиль: Деревянный/Хлопковый

Время горения: 40 часов

Упаковка: Минималистичная/Подарочная

Основное фото: свеча в лаконичной обстановке, теплая атмосфера в оранжевых может коричневых цветах. Добавить ключевые слова: аромасвеча, свеча с ароматом розы, натуральные свечи

Описание проделанной работы:

Полная обработка фото
– Улучшение качества изображения, баланс света и теней
– Добавление дымки для создания атмосферности
– Коррекция цветов в теплых тонах для уютного эффекта

Размещение информации
– Подбор иконок для визуального представления характеристик
– Добавление ключевых свойств товара (натуральность, ручная работа, время горения и т. д.)
– Выделение аромата свечи как основной акцент

Оформление текста
– Минималистичный стиль с акцентом на читаемость
– Выделение главных преимуществ свечи
– Использование цветовой палитры, гармонирующей с фото

Готовая работа передает эстетику продукта и его основные качества, делая карточку привлекательной для потенциальных покупателей.