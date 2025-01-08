Трекери

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4 месяца назад
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Пропоную створення зручних та стильних трекерів для ефективного планування і відстеження ваших цілей, завдань або звичок.

Що я пропоную:

  • Трекери звичок:

    • Візуальні інструменти для відстеження щоденних дій, як-от спорт, питний режим, читання чи медитація.

    • Креативний та зручний дизайн для паперових і цифрових форматів.

  • Планувальники цілей:

    • Трекери для досягнення короткострокових і довгострокових цілей.

    • Чітка структура для організації вашого прогресу.

  • Робочі трекери:

    • Інструменти для відстеження проєктів, задач або робочого часу.

    • Дизайн, адаптований до ваших потреб: від простих списків до детальних діаграм.

  • Персоналізовані трекери:

    • Розробка індивідуального трекера з урахуванням ваших цілей і стилю.

    • Варіанти для друку або використання у додатках.