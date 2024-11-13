Туристические сим-карты "ГудЛайн" (упаковка)

Задача: Разработка концепции редизайна упаковки (при сохранении основных фирменных цветов и логотипа). Адаптация концепции на 4 новых тарифных плана: «Good-Отдых», «Good-Путешествие», «Good-Интернет», «Планета-Good». «ГудЛайн» – первая в России компания, предоставляющая абонентам мобильной связи услуги выгодного роуминга за рубежом. «ГудЛайн» – это провожатый во время путешествия, помогающий не терять связь с внешним миром.

Идея / Решение: Основной проблемой упаковки была необходимость в размещении большого количества информации о том или ином тарифном плане. Именно поэтому было решено начать процесс разработки с создания новой структуры верстки. Лицевую часть упаковки разбили на блоки для облегчения восприятия информации. Логотип компании, название и ключевые особенности тарифного плана теперь считываются быстрее. Ключевую позицию на упаковке занимает фотоизображение, подобранное под функционал каждого тарифного плана и создающее дополнительную эмоциональную окраску их рациональным преимуществам. Оно также служит целям продуктовой дифференциации линейки. Так, на упаковке тарифа «Good-Интернет», направленного на активных мобильных пользователей, которые едут в бизнес-поездку и хотят иметь доступ к Интернету 24 часа в сутки, появились знаменитые нью-йоркские такси. А пользователи, путешествующие по Европе с целью получения ярких впечатлений, увидят на упаковке «Good-Путешествие» пристегнутый велосипед на фоне осеннего Амстердама.

Результат: Новая линейка тарифных планов «ГудЛайн» представлена в сетевых туристических агентствах. Структура верстки легко адаптируется под новые продукты бренда.

Проект разработан в штате агентства Brandiziac.

https://dinabayko.ru/GUDLAIN-TURISTICESKIE-SIM-KARTY