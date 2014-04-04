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Упаковка для косметической продукции
Дизайн продукции
Добавлена
10 лет назад
111 просмотров
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Дизайн упаковки-саше для косметической маски "Аранже".
Разработка логотипа, визуализация.
1134x773
99 КБ
1134x773
121 КБ
1134x773
183 КБ
Марина
LancerMar555
Была
год назад
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