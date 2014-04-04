Упаковка для косметической продукции

Добавлена
10 лет назад
111 просмотров
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Дизайн упаковки-саше для косметической маски "Аранже".

Разработка логотипа, визуализация.