Упаковка для рыбных продуктов "Норис"
Дизайн продукции
Добавлена597 просмотров
12 лет назад
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Дизайн этикеток для серии море- и рыбных продуктов.
1. Разработка товарного знака.
2. Вакуумная упаковка для пресервов из сельди и морской капусты.
3. Этикетки для салатов из морской капусты.
4. Этикетки для рыбных пресервов.
5. Этикетки для рыбных масел.