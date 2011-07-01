Упаковка для рыбных продуктов "Норис"

Дизайн этикеток для серии море- и рыбных продуктов.

1. Разработка товарного знака.

2. Вакуумная упаковка для пресервов из сельди и морской капусты.

3. Этикетки для салатов из морской капусты.

4. Этикетки для рыбных пресервов.

5. Этикетки для рыбных масел.