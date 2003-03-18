Визитка для Кондитерской

Лаконичная трехцветная визитка.

В визитке присутствует множество деталей связанные с деятельностью и названием компании.

На лицевой стороне в центре изображена булочка которая в настоящий момент посыпается маком (мак и булочка скрыты в названии). По бокам инструменты благодаря которым производится продукция. Название украшает два черных кружочка вместо буквы "О" которые изображают мак. По бокам украшают "отпечатки пальцев", так как в кондитерской работают люди и всё делается вручную.

На обратной стороне визитки будет информация и контактные данные компании с дизайном похожий на лицевую сторону.