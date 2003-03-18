Визитка для Кондитерской
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Лаконичная трехцветная визитка.
В визитке присутствует множество деталей связанные с деятельностью и названием компании.
На лицевой стороне в центре изображена булочка которая в настоящий момент посыпается маком (мак и булочка скрыты в названии). По бокам инструменты благодаря которым производится продукция. Название украшает два черных кружочка вместо буквы "О" которые изображают мак. По бокам украшают "отпечатки пальцев", так как в кондитерской работают люди и всё делается вручную.
На обратной стороне визитки будет информация и контактные данные компании с дизайном похожий на лицевую сторону.