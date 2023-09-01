Все работы по ссылке в фигме

Резюме

ФИО: Шахлевич Екатерина Витальевна

Телефон: +375 (25) 710-52-63

Email: [email protected]

Адрес: Минск, Беларусь

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Цель:

Стремлюсь занять позицию графического дизайнера в компании, где смогу применить свои навыки и развиваться в креативной среде.

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Опыт работы:

Графический дизайнер

- Разработка уникальных графических решений для различных проектов, включая рекламные материалы, логотипы и упаковку.

- Создание визуальных концепций и макетов в соответствии с требованиями клиентов.

- Сотрудничество с командой маркетинга для формирования креативных стратегий.

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Образование:

Vill institute

Графический дизайнер

01.09.2023-01.01.2025

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Навыки:

- Владение Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign).

- Основы типографики и цветовой теории.

- Умение работать в команде и управлять временем.

- Креативное мышление и внимание к деталям.

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Портфолио:

https://www.figma.com/design/PYFvpUXspTZMTD8SxLPI83/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5?node-id=0-1&t=XM9YMUvYZva42cN9-1

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Дополнительная информация:

- Готовность к обучению и новым вызовам.

- Участие в различных дизайнерских конкурсах и выставках.