Я дизайнер инфографики для маркетплейсов.

Дизайн продукции
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Меня зовут Кристина, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов. Работаю быстро, четко и качественно.

Готовую инфографику вы получите уже на следующий день.

Ознакомиться с моими работами можно по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1omRAZktpq_1WJvEvf1VK_rXpElg-hhUl