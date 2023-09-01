Меня зовут Кристина, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов. Работаю быстро, четко и качественно.

Готовую инфографику вы получите уже на следующий день.

Ознакомиться с моими работами можно по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1omRAZktpq_1WJvEvf1VK_rXpElg-hhUl