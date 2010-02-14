Задание для выполнения следующих двух работ
Дизайн продукции
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14 лет назад
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Наглядное пояснение для следующих двух работ портфолио.
Предлагаю задание, которое я получила от заказчика. На циферблатах женских и мужских часов нужно было расположить герб "МВД Мещанский". Для обоих часов я выполнила по три варианта нанесения герба, об этом - следующие две работы портфолио.