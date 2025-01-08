Запрошення на заходи

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4 месяца назад
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Brown Textured Rustic Wedding Invitation.png
Gold and White Royal Wedding Invitation.png
Green Bordered Script Geometric Floral Wedding Invitation.png
Peach and Green Flowers Rehearsal Dinner Invitation.png
White and Gold Bordered Geometric Floral Wedding Invitation.png
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Gold and Green Bordered Leaves Geometric Floral Wedding Invitation.png

Створюю унікальні та стильні запрошення на весілля, які стануть прекрасним початком вашого особливого дня. Кожне запрошення – це поєднання індивідуального дизайну, вашого стилю та атмосфери свята.

Що я пропоную:

  • Індивідуальний дизайн:

    • Запрошення, створені з урахуванням вашої тематики, кольорової гами та побажань.

    • Різноманітні стилі: класика, мінімалізм, бохо, рустик чи щось зовсім оригінальне.

  • Дизайн для друку та цифрового формату:

    • Запрошення, готові до друку у високій якості.

    • Варіанти для електронних розсилок або соцмереж.

  • Додаткові елементи:

    • Розробка ескізів для конвертів, карточок гостей, програм святкування чи табличок.

    • Підтримка єдиного стилю для всіх весільних аксесуарів.