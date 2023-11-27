Інтернет-магазин

UI/UX дизайн для інтернет-магазину велосипедів, який відповідає потребам користувачів та забезпечує їм зручність та простоту користування.

Я зібрала інформацію про цільову аудиторію, її потреби та очікування від інтернет-магазину велосипедів.

Далі я розробила структуру сайту, визначила головні категорії товарів та зробила їх доступними для користувачів з будь-якої сторінки сайту. Я також звернула увагу на зручність навігації та розміщення кнопок на сайті.

Для забезпечення зручності користувачів, я додала функцію пошуку товарів, фільтри для швидкого вибору товарів за певними характеристиками, а також зробила процес замовлення максимально простим та зрозумілим.

Більшість моїх робіт зручно переглянути у моєму портфоліо за посиланням:

https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME