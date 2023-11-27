Інтернет-магазин для автосвітла
Дизайн сайтов
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месяц назад
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UI/UX дизайн для інтернет-магазину з продажу автомобільного світла.
Проект був створений у Figma.
Моїм завданням було створити з 0 функціональний дизайн сайту, зручний у використанні, а також щоб сайт відповідав бренду.
У даному проекті реалізовані всі необхідні сторінки (головна, форма зв'язку, відгуки, каталог, розділ категорії, сторінка товару, кошик та багато інших...)
Більшість моїх робіт зручно переглянути в моєму портфоліо за посиланням:
https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME