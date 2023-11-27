Інтернет-магазин для автосвітла

UI/UX дизайн для інтернет-магазину з продажу автомобільного світла.

Проект був створений у Figma.

Моїм завданням було створити з 0 функціональний дизайн сайту, зручний у використанні, а також щоб сайт відповідав бренду.

У даному проекті реалізовані всі необхідні сторінки (головна, форма зв'язку, відгуки, каталог, розділ категорії, сторінка товару, кошик та багато інших...)

Більшість моїх робіт зручно переглянути в моєму портфоліо за посиланням:

https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME