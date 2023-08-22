Інтернет-магазин квітів
Дизайн сайтов
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
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Інетрнет-магазин зроблений в Figma. Продивитись роботу за посиланням:https://www.figma.com/proto/t4Ippe1CMXze3SAoIxtuT7/Untitled?page-id=0%3A1&type=design&node-id=1-2&viewport=377%2C213%2C0.13&t=UdPmTdn9NkqX2Cp6-1&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=1%3A2&mode=design