Інтернет магазин свічок
Дизайн сайтов
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
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Дизайн інтернет-магазину в Figma. посилання на просмотр роботи: https://www.figma.com/proto/IIOTus8rB3QzMUN1hroUgg/Untitled?page-id=0%3A1&type=design&node-id=0-3&viewport=515%2C250%2C0.14&t=bDRHOmGqUX3Tp205-1&scaling=min-zoom&mode=design