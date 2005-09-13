"SAY", сайт для школы танцев и хип-хопа. Дизайн сайта, дизайн логотипа
Дизайн сайтов
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4 месяца назад
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Необходимо было сделать сайт для школы с возможностью записи на занятия, просмотра тренеров и блога школы.
Основная цель проекта — создать привлекательное дизайнерское решение, основанное на прямоугольных формах и выполненное четко по сетке. Благодаря такому сочетанию стилей достигается баланс между смелостью и изяществом.
Цветовая палитра основана на использовании множества ярких цветов, таких как фиолетовый и синий — цветов, которые ассоциируются с энергией и движением.
Аббревиатура логотипа указывает на силу воли, которая является важным качеством для самовыражения в хип-хопе. Она отражает идею о том, как раскрыть свою индивидуальность и выразить свои идеи, а также обрести мудрость через искусство.