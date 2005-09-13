"SAY", сайт для школы танцев и хип-хопа. Дизайн сайта, дизайн логотипа

Необходимо было сделать сайт для школы с возможностью записи на занятия, просмотра тренеров и блога школы.

Основная цель проекта — создать привлекательное дизайнерское решение, основанное на прямоугольных формах и выполненное четко по сетке. Благодаря такому сочетанию стилей достигается баланс между смелостью и изяществом.

Цветовая палитра основана на использовании множества ярких цветов, таких как фиолетовый и синий — цветов, которые ассоциируются с энергией и движением.

Аббревиатура логотипа указывает на силу воли, которая является важным качеством для самовыражения в хип-хопе. Она отражает идею о том, как раскрыть свою индивидуальность и выразить свои идеи, а также обрести мудрость через искусство.