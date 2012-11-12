«Спасение зелёной планеты". сайт

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11 лет назад
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http://www.lib.omsk.ru/eko/

Ольга, преподаватель информатики ОмГУ им. Достоевского [email protected]

"Профессиональный дизайнер сайтов! Оперативно выполняет работы! Отмечу, что у неё хороший дизайнерский вкус и профессионализм в полной мере присутствует. Осталась очень довольна качеством  выполненных работ."