«Спасение зелёной планеты". сайт

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Ольга, преподаватель информатики ОмГУ им. Достоевского [email protected]
"Профессиональный дизайнер сайтов! Оперативно выполняет работы! Отмечу, что у неё хороший дизайнерский вкус и профессионализм в полной мере присутствует. Осталась очень довольна качеством выполненных работ."