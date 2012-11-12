"Спросите у тех, кто." интернет-справочник (2012)

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Сергей. Программист отдела автоматизации городской библиотеки [email protected]
"Грамотный, ответственный специалист быстро и качественно выполнила работу. Помогает направить заказчика в нужное русло, если он не знает что хочет. Предлагает несколько вариантов дизайна на выбор, и отрисовывает макет с учетом всех пожеланий.
Также, отслеживает опыт других профессионалов, чтобы собственный дизайн был на современном уровне."