AcidMoney / Business Card

Создал лендинг для мобильного приложения AcidMoney, которое помогает пользователям эффективно управлять своими финансами. Главная цель сайта — быстро и наглядно показать преимущества приложения и мотивировать его скачать.
Ключевые особенности:
— Полная адаптивность для разных устройств.
— Четкая структура и логичный пользовательский сценарий.
— Смелая цветовая палитра, подчеркивающая уникальность приложения.
Лендинг в несколько блоков стал эффективным инструментом для продвижения AcidMoney, объединяя современный дизайн и эстетическую функциональность, подчеркивая ценность приложения.