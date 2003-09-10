AcidMoney / Business Card

Создал лендинг для мобильного приложения AcidMoney, которое помогает пользователям эффективно управлять своими финансами. Главная цель сайта — быстро и наглядно показать преимущества приложения и мотивировать его скачать.



Ключевые особенности:

— Полная адаптивность для разных устройств.

— Четкая структура и логичный пользовательский сценарий.

— Смелая цветовая палитра, подчеркивающая уникальность приложения.



Лендинг в несколько блоков стал эффективным инструментом для продвижения AcidMoney, объединяя современный дизайн и эстетическую функциональность, подчеркивая ценность приложения.