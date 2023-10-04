Adaptive promo website / Cycling routes

Главной задачей было спроектировать адаптивный промосайт с веломаршрутами города. Моя цель заключалась в создании увлекательной и привлекающей подачи, которая действительно вдохновила бы пользователей на исследование города.

Важно было четко донести до пользователей, что это не просто спортивный трекер, а специальный веб-ресурс, поддерживающий туристический бренд города. Его задача - показать, как здорово можно провести время, путешествуя на велосипеде по уютным улочкам города.