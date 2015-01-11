Адаптивная верстка [не натянута на CMS]

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Framework Bootstrap 3.0 | Резиновый контейнер
Проект будет создан для быстрого ознакомления с работами и возможности быстро связаться с разработчиком. На сайте будут работы не только Веб направления, там так же будут программы, программный код и прочее.
Макет выполнен в нескольких светлых тонах и темным футером.
Разработан так же вид сайта с мобильных устройств.