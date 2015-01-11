Адаптивная верстка [не натянута на CMS]

Добавлена
9 лет назад
174 просмотра
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www.holinka.esy.es

Framework Bootstrap 3.0 | Резиновый контейнер

Проект будет создан для быстрого ознакомления с работами и возможности быстро связаться с разработчиком. На сайте будут работы не только Веб направления, там так же будут программы, программный код и прочее. 

Макет выполнен в нескольких светлых тонах и темным футером. 

Разработан так же вид сайта с мобильных устройств.