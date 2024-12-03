Адаптивный дизайн страниц сайта PRO уровня
Оценивается уникальный контент, дубликат контента пересматривается
Сайт оценивается исходя из своей задумки. Дополнительно оценивается коллажирования, иллюстрации, продвинутая ретушь, аналитика, доп блоки/формы/окна, доп устройства, анимация.
Работа включает:
Адаптивный дизайн сайта (веб, планшет, моб), по структуре в виде прототипа или редизайна сайта. Прототип может быть как с моей так и с вашей стороны.
В предоставленной структуре, обязательно должны присутствовать текста, допускается частичное наличия рыбного текста
Заказ не предусматривает:
Правки в дизайне, только цельный продукт в виде определенного типа сайта.
Исключается любая работа с шаблонами и чужими
макетами