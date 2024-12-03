Адаптивный дизайн страниц сайта PRO уровня

Оценивается уникальный контент, дубликат контента пересматривается

Сайт оценивается исходя из своей задумки. Дополнительно оценивается коллажирования, иллюстрации, продвинутая ретушь, аналитика, доп блоки/формы/окна, доп устройства, анимация.

Работа включает:

Адаптивный дизайн сайта (веб, планшет, моб), по структуре в виде прототипа или редизайна сайта. Прототип может быть как с моей так и с вашей стороны.

В предоставленной структуре, обязательно должны присутствовать текста, допускается частичное наличия рыбного текста

Заказ не предусматривает:

Правки в дизайне, только цельный продукт в виде определенного типа сайта.

Исключается любая работа с шаблонами и чужими

макетами