Администрация г.Радужного

http://www.admrad.ru

Официальный сайт администрации г.Радужного, ХМАО-Югра

2007 год - 1 место в Рейтинге официальных сайтов для размещения госзаказов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований "Госзаказ-2007".

2007 год - Лауреат VI Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт».

2007 год - Благодарственное письмо жюри Открытого конкурса на лучший официальный сайт органов власти Уральского федерального округа.