Администрация г.Радужного

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Официальный сайт администрации г.Радужного, ХМАО-Югра
2007 год - 1 место в Рейтинге официальных сайтов для размещения госзаказов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований "Госзаказ-2007".
2007 год - Лауреат VI Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт».
2007 год - Благодарственное письмо жюри Открытого конкурса на лучший официальный сайт органов власти Уральского федерального округа.