Аквааэробика для беременных Landing Page

Задача

Разработка дизайна лендинга для виртуальной сети бассейнов, где проводят занятия по аквааэробике

для беременных. Помимо разработки дизайна сайта, подготовлен лого, слоган и тексты для лендинга.

Результат

Лендинг выполнен в современном стиле. Но в нем уместился весь объем иноформации, которую необходимо донести до гостей сайта. Минимализм выполненный в гамме из 4-х основных цветов.

Решение

Ниша интересная для изучения. мало конкурентов.На первом экране уникальные ТП. Цвета яркие,

но не напрягают глаз. Шрифты легко читаются, без засечек.