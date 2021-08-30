Здравствуйте)Я начинающий UI/UX дизайнер. Работаю в Figma и Photoshop а так же в Illustrator. Буду рада новым заказам, могу делать за просто так , ведь сейчас мне нужно набить портфолио и я очень люблю разрабатывать новые и интересные дизайны. Прикрепляю несколько ссылок на свои работы в Figma : https://www.figma.com/file/psWsYoOBqGrgmB5OtRZ6X3/Untitled?node-id=18%3A151

https://www.figma.com/file/CDGLb0Xx1tgmclX6wK34Cx/Untitled?node-id=0%3A1