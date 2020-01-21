Amigurumi e-commerce

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Разработка интернет-магазина для игрушек ручной работы в стиле "Амигуруми".
Проект находится на стадии разработки.
Поставленные задачи:
1. Прототипирование макета. Формирование карты сайта
2. Составление логически-обоснованных блоков
3. Отрисовка дизйн-макета
4. Создание адаптивных страниц
5. Адаптивная верстка сайта.
6. Подключение доменного имени и почты на домене
7. Перенос проекта на CMS WordPress
8. Подключение сервиса E-Commerce (на стадии согласования)
9. Настройка форм обратной связи. Подключение Google Analytics
10. Тестирование сайта на кроссбраузерность и мобильную адаптацию.
11. Настройка рекламы в Яндекс Директ, Google Adwords
12. Запуск, ведение РК и анализ.
P.s. ориентировочно полная реализация от идеи, до готового продукта составляет 21 день.