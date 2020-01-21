Amigurumi e-commerce

Разработка интернет-магазина для игрушек ручной работы в стиле "Амигуруми".

Проект находится на стадии разработки.

Поставленные задачи:

1. Прототипирование макета. Формирование карты сайта

2. Составление логически-обоснованных блоков

3. Отрисовка дизйн-макета

4. Создание адаптивных страниц

5. Адаптивная верстка сайта.

6. Подключение доменного имени и почты на домене

7. Перенос проекта на CMS WordPress

8. Подключение сервиса E-Commerce (на стадии согласования)

9. Настройка форм обратной связи. Подключение Google Analytics

10. Тестирование сайта на кроссбраузерность и мобильную адаптацию.

11. Настройка рекламы в Яндекс Директ, Google Adwords

12. Запуск, ведение РК и анализ.

P.s. ориентировочно полная реализация от идеи, до готового продукта составляет 21 день.