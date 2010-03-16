Дизайн сайта компании "Анфер", которая занимается связью, видео технологиями и поставкой пакетных решений как для крупных компаний, так и для частных лиц.

Идея дизайна сайта заключается в том, чтобы показать возможности современной связи.

В шапке сайта отображаются 4 сменные картинки, которые изображают разные виды телефонной и видео связи между офисами и людьми, находящимися в разных странах.