Анфер
Дизайн сайтов
Добавлена148 просмотров
14 лет назад
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Дизайн сайта компании "Анфер", которая занимается связью, видео технологиями и поставкой пакетных решений как для крупных компаний, так и для частных лиц.
Идея дизайна сайта заключается в том, чтобы показать возможности современной связи.
В шапке сайта отображаются 4 сменные картинки, которые изображают разные виды телефонной и видео связи между офисами и людьми, находящимися в разных странах.