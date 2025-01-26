Сайт AquaPure представляет продукт, связанный с очищением воды. Он выполнен в минималистичном стиле с акцентом на чистоту и свежесть, с использованием голубых и белых тонов.

Задача состояла в том, чтобы в короткие сроки создать дизайн, опираясь на референсы. Основной акцент сделан на океан, чтобы подчеркнуть чистоту и экологичность фильтра. Сайт начинается видом поверхности океана, при скроллинге погружаемся под воду, в середине рассказывается о продукте, а в подвале на фоне изображено дно, обозначающее конец страницы.

Карточка товара оформлена аккуратной типографикой с использованием 3D-элементов.