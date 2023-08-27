Автопомощь24/7 - лэндинг сервиса круглосуточного выездного ремонта

Заказчику был необходим простой и понятный сайт для оказания своих услуг.

Так как во время поломки в пути нашего "железного коня" мы всегда находимся в состоянии стресса, то необходимо было решить ряд задач:

Сайт должен быть простым и понятным

Ненавязчивая анимация

Подбором фото материалов занимается Исполнитель

Должен быть сжатый перечень услуг компании

Конкретика и никакой "воды"

Кликабельные кнопки

Итоговый результат