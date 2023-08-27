Автопомощь24/7 - лэндинг сервиса круглосуточного выездного ремонта
Дизайн сайтов
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказчику был необходим простой и понятный сайт для оказания своих услуг.
Так как во время поломки в пути нашего "железного коня" мы всегда находимся в состоянии стресса, то необходимо было решить ряд задач:
Сайт должен быть простым и понятным
Ненавязчивая анимация
Подбором фото материалов занимается Исполнитель
Должен быть сжатый перечень услуг компании
Конкретика и никакой "воды"
Кликабельные кнопки