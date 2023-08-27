Автопомощь24/7 - лэндинг сервиса круглосуточного выездного ремонта

Дизайн сайтов
Добавлена
4 месяца назад
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Заказчику был необходим простой и понятный сайт для оказания своих услуг.

Так как во время поломки в пути нашего "железного коня" мы всегда находимся в состоянии стресса, то необходимо было решить ряд задач:

  • Сайт должен быть простым и понятным

  • Ненавязчивая анимация

  • Подбором фото материалов занимается Исполнитель

  • Должен быть сжатый перечень услуг компании

  • Конкретика и никакой "воды"

  • Кликабельные кнопки

Итоговый результат