Дизайн сайта климатической фирмы. Стояла задача разработать строгий и аккуратный дизайн в стиле минимализма, макет был принят без единой доработки с положительными комментариями. Однако через некоторое время уже рабочий сайт поменял вдруг свою "шкурку". Ну что ж, всякое бывает... ))