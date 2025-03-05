Bankery Consulting

Создание уникального стиля и сайта компании:

Проект включал разработку лаконичного и запоминающегося логотипа, который отражает надёжность и экспертность бренда. На основе логотипа был разработан фирменный стиль, включающий цветовую палитру, типографику и графические элементы, обеспечивающие узнаваемость и целостность бренда.

Дизайн сайта сочетает в себе минимализм, удобство навигации и акцент на ключевых услугах компании. Сайт, собранный на платформе Tilda, адаптирован для всех устройств, прост в управлении.