Банковские гарантии "Ваш консалт"

Особенностями данной работы были несколько моментов:

1. Интерактивные элементы: схема гарантий и калькулятор расчета стоимости. Каждый из элементов был тщательно проработан и отрисован.

2. Динамичный заголовок. Поскольку фирма работает в разных городах, стояла задача сделать так, чтобы лендинг подходил всем - так и родилась идея динамичного заголовка, в котором меняется город, при заходе с разных регионов страны.

3. Мобильная версия. Проанализировав ситуацию на рынке, я пришла к выводу, что для данного направления необходима разработка мобильной версии, которая была создана на основе десктопной версии, но с небольшими корректировками.