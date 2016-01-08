Бар ресторан Трюм Landing Page

Судьба этого сайта сложна и противоречива)) Рожденный лендингом, еще в процессе создания он себя перерос и никак не хотел вмещаться в подобный формат, поэтому, уже в процессе создания мобильной версии, заказчиком было принято решение все же расширить его до размеров многостраничника (хоть и не без сопротивления со стороны создателя)). Но увеличенный бюджет сказал свое веское слово, поэтому данный экземпляр будет красоваться только здесь, по прежнему обласканный симпатией творца)

Начальный бюджет проекта 100 долл,

время создания лендинга -5 дней.