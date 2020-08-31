Основная задача: редизайн главной страницы сайта.

Сам сайт компании неплохой. НО есть пара ключевых моментов: отсутствие структуры (на главной странице, конечно) и переизбыток ненужной информации (большая часть страницы занята второстепенной информацией).

Сейчас я покажу, что у меня вышло в итоге.

Итак..

Я сделал сайт более лаконичным и удобным. Он стал менее "массивным". Пользователь любой категории не заблудится на этой странице.

Я равномерно разделил блоки и показал приоритет. Теперь важная информация (услуги компании) занимает больше места и расположена выше.

Цепочка рук, которая проходит через всю страницу, показывает, что компания и ее клиенты связаны друг с другом. Доверие и уверенность.

БЕЛПРОМСТАНДАРТ. Наши цели - ваш результат.

Спасибо за внимание.