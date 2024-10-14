Benelli - многостраничный сайт дилера мотоциклов в Санкт-Петербурге

Задачи проекта:



✅ Создать адаптивный дизайн многостраничного сайта для дилерского центра бренда в СПБ



✅ Использовать визуальный стиль и сохранить уже сформированный образ бренда



✅ Работа с текстами, бренд-буком и маркетинговыми материалами бренда



✅ Пройти согласование дизайна у импортера



✅ По пути - улучшение опыта взаимодействия





После детального брифования с клиентом я приступил к варфреймингу поиску и анализу имеющихся сайтов бренда.



Так как я уже не впервые работаю с крупными брендами, начинать в таких проектах следует с изучения материалов, которые уже подготовлены отделом маркетинга, для получения качественной и хорошей работы.



После сбора данных, я приступил к варфреймингу главной страницы, чтобы закрепить композицию блоков с заказчиком и понимать, в каком мы движемся направлении.



Benelli - это про скорость, драйв и мужской характер. А значит, мы используем прямоугольные формы и аскетичные цвета - черный, серый, белый.



После согласования дизайна главной страницы пошли внутренние страницы моделей.

Одна из классных фишек при работе с брендами - это качественные материалы. Каждое фото бренда - в 4К, что позволяет кропнуть там, где это нужно, обтравить максимально качественно... не говоря уже о приятном цвете.



Так, работа с адаптивами практически уже завершила проект – но как же можно работать без компонентов и стилей? Собрал базовые элементы для клиента вместе с типографикой и, конечно, показал для разработки состояния всех дропдаунов, кнопок, модальных окон, слайдеров и т.д.





А если вам понравился кейс и вы готовы поработать, просто напишите мне!