Bertman Ставки

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Здесь можна купить терминал и поставить ставки !
Там где строка СТАВКИ при наводке на нево випливае окно ставки !
Меню Вертекальное меню при наводке на категорию випливает к низу окно с под категориями !
А с лого на картинке снег он должен падать !
А также должни меняться картинка с терминалом ! Тоисть одна картинка на другую при нажатее на другую страничку появляеться другой терминал !