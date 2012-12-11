Bertman Ставки

Сайт о продаже Лотерейних терминалов ! И ставки онлайн !

Здесь можна купить терминал и поставить ставки !

Там где строка СТАВКИ при наводке на нево випливае окно ставки !

Меню Вертекальное меню при наводке на категорию випливает к низу окно с под категориями !

А с лого на картинке снег он должен падать !

А также должни меняться картинка с терминалом ! Тоисть одна картинка на другую при нажатее на другую страничку появляеться другой терминал !