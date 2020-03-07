BGdrop — playerunknown's battlegrounds (PUBG) case

Проект BGdrop — лотерея случайных предметов по игровой дисциплине Playerunknown's Battlegrounds

Задача:

Необходимо реализовать интуитивно-понятный интерфейс, разработать макеты необходимых страниц и вёрстку.

Реализация:

Работая над проектом мы сделали более 15 макетов. Для проекта подобрали и использовали шрифты двух семейств: Futura PT & Proxima Nova.

Время на работу по проекту: ~2 недели.