BGdrop — playerunknown's battlegrounds (PUBG) case

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Проект BGdrop — лотерея случайных предметов по игровой дисциплине Playerunknown's Battlegrounds
Задача:
Необходимо реализовать интуитивно-понятный интерфейс, разработать макеты необходимых страниц и вёрстку.
Реализация:
Работая над проектом мы сделали более 15 макетов. Для проекта подобрали и использовали шрифты двух семейств: Futura PT & Proxima Nova.
Время на работу по проекту: ~2 недели.