Бизнес-инкубатор Ингрия

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14 лет назад
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http://www.ingria-startup.ru/

Сайт: www.ingria-startup.ru

Заказчик: ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Бизнес-инкубатор «Ингрия» создан Правительством Санкт-Петербурга, как объект технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий.

Бизнес-инкубатор служит площадкой для запуска малых предприятий, использующих новые знания, технологии и решения.