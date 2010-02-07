Бизнес-инкубатор Ингрия
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Добавлена291 просмотр
14 лет назад
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Сайт: www.ingria-startup.ru
Заказчик: ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».
Бизнес-инкубатор «Ингрия» создан Правительством Санкт-Петербурга, как объект технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий.
Бизнес-инкубатор служит площадкой для запуска малых предприятий, использующих новые знания, технологии и решения.