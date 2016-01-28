Блог адаптированный (инфобизнес)

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Задача: сделать глубокий редизайн существующего блога. Разработать макеты для мобильных устройств ( 4 разрешения).
Стиль: современный, строгий, располагающий, вызывающий доверие.
Ассоциации: большой опыт, безопасность, стабильность, уверенность и строгость.
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