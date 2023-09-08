Современный дизайн, сделанный по всем критериям заказчика. Процесс разработки включал в себя: анализ конкурентов, прототип, согласование условий с заказчиком, и собственно саму разработку дизайна. Клиент остался доволенСовременный дизайн, сделанный по всем критериям заказчика. Процесс разработки включал в себя: анализ конкурентов, прототип, согласование условий с заказчиком, и собственно саму разработку дизайна. Клиент остался доволен